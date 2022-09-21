хочет принять участие в Евро-2024.

«Я надеюсь быть частью сборной еще несколько лет. Я все еще мотивирован, мои амбиции высоки. Мой путь в национальной команде еще не закончился.

У нас много хороших молодых игроков. Я буду на чемпионате мира и хочу попасть на чемпионат Европы», – сказал 37-летний португалец на мероприятии в Федерации футбола.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Евро-2024 пройдет в Германии, жеребьевка отборочного турнира состоится 9 октября.