Криштиану Роналду: «Я буду на ЧМ-2022 и хочу попасть на Евро-2024. Мой путь в сборной еще не закончился»

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Криштиану Роналду хочет принять участие в Евро-2024. 

«Я надеюсь быть частью сборной еще несколько лет. Я все еще мотивирован, мои амбиции высоки. Мой путь в национальной команде еще не закончился.

У нас много хороших молодых игроков. Я буду на чемпионате мира и хочу попасть на чемпионат Европы», – сказал 37-летний португалец на мероприятии в Федерации футбола.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Евро-2024 пройдет в Германии, жеребьевка отборочного турнира состоится 9 октября.

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