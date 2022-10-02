Хави о 18 выездных матчах без поражений в Ла Лиге: «Важный рекорд. Надеюсь, он приведет к титулам»

прокомментировал победу над «Мальоркой» (1:0) в .

– Очень сложный матч. Три очень важных очка, особенно после перерыва. В таких матчах, если не забиваешь второй, все может стать куда сложнее. Мы проявили терпение и спокойствие.

Всегда трудно атаковать при такой системе соперника. Мало пространства, нужно быть очень аккуратным. Было тяжело. В первом тайме мы были хороши, а во втором сбавили обороты. Так нельзя. Мы должны забивать второй и быть амбициознее.

– Что скажете о рекорде? Вы ни разу не проиграли на выезде в Ла Лиге.

– Я доволен. У нас все хорошо. Важный рекорд. Надеюсь, что он приведет к титулам. Я счастлив, потому что эта команда хороша: играет сложные выездные матчи и выигрывает их. Это значит, что за нами стоит работа, что мы на правильном пути, – сказал тренер «Барселоны».