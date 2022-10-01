Идову о ситуации с зарплатами в «Химках»: «Получал деньги последний раз в июле. Тревогу не бьем. Ждем»

Защитник «Химок» рассказал о ситуации с зарплатами в клубе.

– Тихий подтвердил, что в «Химках» есть задержки по зарплатам. Сколько месяцев тебе не платят?

– Последний раз получал деньги в конце июля.

– Пытался как-то решить этот вопрос?

– Нет. Ждем, работаем. Нет повода для паники, так как они все должны выплачивать, раньше выплачивали. Поэтому тревогу никакую не бьем. Просто ждем.

– До какого времени будете ждать, если ничего поменяется в течение месяца?

– Будем ждать. Что остается делать…

– Вы же в играете.

– Мы же играем не из-за денег, а из-за любви к футболу. Все-таки деньги – это второстепенно. Но у кого как. Понятное дело, что у кого-то есть финансовые вопросы, кому-то на что-то деньги нужны и на них рассчитывают. Что поделать? Просто работаем и ждем. Надо быть профессионалами и работать на благо команды, – сказал Идову.