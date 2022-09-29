Психолог Питерсон: «У Роналду были проблемы несколько месяцев назад, и он захотел поговорить. Мы два часа обсуждали его будущее»

Профессор психологии, писатель Джордан Питерсон рассказал о посещении .

«Он пригласил меня к себе. Несколько месяцев назад в его жизни возникли проблемы, и его друг прислал Криштиану какие-то видео с моим участием. Роналду сказал, что посмотрел их, а потом прочитал одну из моих книг и счел ее очень полезной.

Он захотел поговорить, и я приехал к нему домой. Мы разговаривали порядка двух часов.

Он показал мне все оборудование, которое использует для поддержания лучшей формы, рассказал о своих компаниях, но в основном мы обсуждали, чего он хочет от будущего, говорили о некоторых препятствиях, с которыми он столкнулся на этом пути. Я бы сказал, что у нас был стратегический разговор», – заявил Питерсон в интервью журналисту .

Фото: инстаграм Криштиану Роналду