Сестра Роналду о критиках: «Португальцы плюют в свою же тарелку. Мой король, я всегда с тобой»

Сестра форварда сборной Португалии Криштиану Роналду раскритиковала болельщиков.

После матча португальцев с Испанией (0:1) в наций Катя Авейру опубликовала фото брата, сидящего на газоне спиной к объективу, и сопроводила снимок комментариями.

«Нужно протянуть руку помощи тем, кто всегда протягивал ее Португалии. Но португальцы – больные люди, мелочные, бездушные, глупые и неблагодарные.

Парень, который сидит на газоне, опустошен. Поддержать его некому. Это жестоко. Парня зовут Криштиану Роналду, и он всего лишь лучший игрок на свете», – привела Авейру слова «неизвестного автора».

«Я подписываюсь под этим комментарием. Я бы изменила только один момент. Рядом с ним – его семья, любящие люди. Они всегда будут рядом, что бы ни случилось.

Но я не удивлена тем, что сейчас происходит. Португальцы плюют в свою же тарелку, и так всегда и было. Вот почему они беспокоятся, когда кто-то восстает из пепла и меняет менталитет других людей.

Я всегда буду с тобой, мой король. Будь спокоен», – добавила Авейру.