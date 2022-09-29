Мама Роналду: «Криштиану будет играть до 40. Если он не перейдет в «Спортинг», то Криштиану-младший будет играть там»

будет играть до 40 лет, уверяет его мама.

Долореш Авейру посетила мероприятие в Лиссабоне, где высказалась о возможном возвращении сына в .

«Если Роналду не перейдет [в «Спортинг»], то его сын Криштиану-младший будет играть там. Обещаю.

В этом году переход не случился, все будет позже. Даст Бог, рано или поздно это случится», – сказала мама форварда .

Также Авейру заявила, что 37-летний футболист будет играть до 40 лет.

«Должен. У него есть желание, он будет выступать до 40», – отметила мать Роналду.