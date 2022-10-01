Президент «Урала» про 4:2 с «Локо»: «Могли и 8 забить. Здорово играли»

Президент считает, что «Локомотив» мог пропустить 8 голов в матче 11-го тура Мир .

Встреча закончилась в пользу клуба из Екатеринбурга со счетом 4:2.

– Играли здорово! Могли и 8 забить, но так получилось. Расстроились ли, что в концовке пропустили два гола? Больше Илья [Помазун] расстроился, для меня самое главное было взять очки в этой игре. Нам очень были нужны 3 очка.

Работа Гончаренко? Я не сторонник Федуна в этом плане, когда он сказал, что заслуга тренера 10%. Виктор Михайлович сыграл большую роль: стали играть по-другому, изменился тренировочный процесс, он очень много сделал.

– Это самый слабый , с которым вы видели?

– Ну почему слабый? Надо быть внутри, чтобы это понять. Понятна ли мне логика руководства? Я коллег не обсуждаю, это их личное дело.

– Какие сегодня будут премиальные?

– Пятерные! Нет, конечно! У нас премиальные какие есть, такие есть, – .