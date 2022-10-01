Циннбауэр о возможном уходе из «Локо»: «Прошлую игру выиграли – все счастливы. Сегодня проиграли – и нас критикуют. Мы должны продолжать работать»

Главный тренер «Локомотива» высказался о критике и возможном уходе.

Немец также подвел итоги матча с (2:4) в Мир .

– Сегодня очень плохой день для команды. Сегодня не только результат плохой, но и выступление команды в целом.

Удаление игрока выбило нас из игрового ритма. Но, оставшись в меньшинстве, мы могли забить гол. Но это зависит от того, как команда реагирует на удаление. Этого команда не показала.

– Сколько должны проиграть матчей, чтобы уйти?

– Прошлую игру мы выиграли – все были счастливы. Сегодня проиграли – и нас критикуют. Мы должны продолжать работать.

– Был разговор с командой или руководством после матча?

– После таких игр разговор с командой получается длинным. То, о чем мы говорили в раздевалке, останется между игроками и тренером, – сказал Циннбауэр.

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