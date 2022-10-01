Дмитрий Булыкин: «Локо» может вылететь, но я не верю. Надо отказываться от немецкой модели и ставить нормального тренера»

не исключил вылет «Локомотива» по итогам сезона.

В субботу железнодорожники дома уступили (2:4) в 11-м туре Мир РПЛ. Клуб занимает 12-е место, набрав 9 очков.

«Всем казалось, что после выступления в Кубке у «Локомотива» наладятся дела в чемпионате, но красная карточка спутала все планы, и игра пошла не так, как хотелось бы.

«Локо» находится настолько низко в турнирной таблице, что надо что-то делать, а именно – отказываться от немецкой модели. Надо ставить нормального тренера, который хорошо подготовит команду после зимней паузы.

Да, «Локомотив» может вылететь в этом сезоне при определенном раскладе и неопытном руководстве, но я в это не верю. Это надо постараться, чтобы клуб при таком бюджете и составе вылетел из », – сказал бывший футболист «Локомотива».