Гончаренко о 4:2 с «Локомотивом»: «Урал» и до удаления играл хорошо и победил по делу»

Главный тренер подвел итоги матча Мир с «Локомотивом» (4:2).

– Хочется поздравить команду, которая хорошо работает. Считаю, что обыграли «Локомотив» по делу. Да, может быть, где-то сыграло удаление, но мы и до него играли хорошо.

Мы правильно играли, растягивали их. Иногда терялись перед воротами , потому что было много времени на принятие решения. В концовке, может быть, была ложка дегтя, но мы неправильно сыграли на флангах.

– Почему вы теряете концентрацию в конце матча?

– Мы делали замены, давали шанс другим игрокам. После того как у нас произошло удаление, перестали контролировать матч, перестали оказывать давление на флангах. Произошла такая ситуация, мы пропустили в конце с флангов, ребята могли сыграть лучше, – сказал Гончаренко.