У Чалова 9 (8+1) очков в 12 матчах за ЦСКА в этом сезоне

забил восемь голов в текущем сезоне.

Сегодня нападающий сделал дубль в матче с «Химками» в 11-м туре Мир (2:0, перерыв). 24-летний футболист забил 6-й и 7-й голы в нынешнем розыгрыше чемпионата – ранее он забил по одному голу в играх с «Пари НН» (2:2), «Факелом» (4:1), «Зенитом» (1:2), «Ахматом» (4:2) и «Краснодаром» (4:1). В матче с «Факелом» он также отметился результативной передачей.

В Фонбет Кубке России Чалов провел 1 матч – против «Сочи» (2:1). В нем форвард отличился голом.

Всего на счету Чалова 8 мячей и 1 ассист в 12 матчах этого сезона. Подробную статистику игрока можно найти здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча – ЦСКА.