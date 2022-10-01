Артета о 3:1 с «Тоттенхэмом»: «Арсенал» играл свободно и смело. Мы требуем этого от игроков»

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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги матча с «Тоттенхэмом»

«Канониры» одержали победу в 8-м туре АПЛ со счетом 3:1.

Про гол Парти 

«Мы ждали этого момента. После того, через что он прошел, я очень рад за него».

О форме «Арсенала»

«С нашем стилем игры мы можем атаковать по-разному. Им [«Тоттенхэму»] многого не нужно, и у тебя есть ощущение, что они могут создавать моменты. Нужно жить с этим.

Но мы об этом не думали. Мы играли свободно, смело и отважно, мы требуем этого от игроков. Это дает нам вдохновение и уверенность в том, что мы можем играть на таком уровне».

О Жезусе 

«Это его менталитет победителя, то, как он тренируется каждый день, придает команде уверенности. Он вывел нас на новый уровень», – сказал Артета. 

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