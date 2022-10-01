Микель Артета: «Арсеналу» нужно быть скоромным, но амбициозным. Это наш путь к достижению того, чего мы хотим»

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Микель Артета ответил на вопрос о шансах «Арсенала» на победу в чемпионате Англии.

«Канониры» сыграют против «Тоттенхэма» в девятом туре АПЛ.

– Тренер «Брентфорда» Томас Франк считает, что «Арсенал» готов бороться за титул АПЛ. Команда чувствует себя уверенно?

– Наш менталитет не меняется. Идем от матча к матчу.

Нам нужно стремиться стать лучше, совершенствоваться во многих аспектах. Быть скромными, но в то же время амбициозным. Это наш путь к достижению того, чего мы хотим.

– Как оцените начало сезона в исполнении «Тоттенхэма»?

– Дело не только в начале сезона. Это весь путь, который прошла команда с момента прихода Антонио Конте, команда, которую он строит. Видна четкая идентичность в стиле их игры. Безусловно, мы понимаем, что обе команды ждет тяжелый матч.

– Антонио Конте заявил, что ваша команда стала намного лучше, чем была в прошлом сезоне. Вы согласны?

– Большое спасибо, в первую очередь. Надеюсь, но в ближайшие несколько месяцев мы получим ответы. Мы хотим быть лучше, – сказал главный тренер «Арсенала».

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