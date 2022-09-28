Джейми Каррагер: «Арсенал» может быть намного ближе к титулу, чем думают люди. Я фанат Артеты»

Экс-защитник «Ливерпуля» оценил шансы «Арсенала» выиграть .

«Судя по их игре в прошлом сезоне и в этом, они вполне могут быть претендентами на чемпионство. Я всегда был большим фанатом , мне очень нравится то, насколько смело он вводит молодых игроков в состав.

За последний год они стали старше, к тому же к команде присоединились Жезус и Салиба. И «Арсенал», кажется, совершенно изменился.

На мой взгляд, может быть намного ближе к чемпионству, чем думают люди», – сказал Каррагер в эфире Talksport.