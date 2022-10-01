Александр Мостовой: «Пари НН» сможет потрепать «Спартак», если справится с Промесом. Квинси как начал чемпионат лучшим игроком, так и продолжает»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Квинси Промес Пари НН Спорт-Экспресс Футбол

Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча «Пари НН» – «Спартак». 

Команды встретятся в 11-м туре Мир РПЛ. Матч состоится завтра, 2 октября, и начнется в 19:00 по московскому времени. 

«Думаю, единственная трудность для «Спартака» – игра на выезде. Ясно, что красно-белые сейчас хороши в эмоциональном плане. Они обыграли «Зенит» 3:0, но сейчас будут переключаться на чемпионат. Мы видим, что Кубок по новой формуле с одной стороны хорош, а с другой – всегда есть право на ошибку.

«Спартак» сейчас зависим от Промеса. Как он начал чемпионат лучшим игроком, так и продолжает. Поэтому, если «Нижний Новгород» справится с Квинси, то тогда сможет потрепать «Спартак», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

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