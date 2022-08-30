Мостовой о шансах «Спартака» обыграть «Зенит»: «Неплохие. Он на кураже, лидеры в хорошей форме»

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Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча «Спартак» – «Зенит» в 8-м туре Мир РПЛ.

– Как вы оцениваете шансы «Спартака» в матче против «Зенита»?

– С учетом того, что играют в Москве, шансы неплохие.

Во-первых, «Спартак» на кураже, выигрывает, играет нормально. Другое дело, что стабильности не было в прошлом году. Сейчас она более-менее есть.

Плюс находятся в хорошей форме лидеры: Промес, Джикия, Зобнин.

Ясно, что у «Зенита» многое зависит от хороших действий своих иностранцев: Вендела, Малкома, Барриоса, Дугласа. Клаудиньо пропустит, думаю, он вряд ли будет играть, – сказал экс-хавбек «Спартака».

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