Мостовой о «Спартаке»: «Что там Абаскаль? Пришел в готовую команду. Если бы он с «Факелом» шел 3-м, я бы сказал: «Нифига себе, вот это тренер»

не видит заслуги главного тренера в игре «Спартака».

Вчера красно-белые разгромили «Факел» (4:1) в 7-м туре Мир и на данную минуту лидируют в таблице.

– Предсказуемый результат – не в плане счета, а в плане победы. Я говорил в недавних эфирах: «Ребята, что «Факел» может противопоставить «Спартаку»?» Единственное – сумасшедшая самоотдача, и все. По всем остальным показателям «Спартак» выше, что и продемонстрировал. Особенно во втором тайме.

Воронежцы молодцы, что какое-то время держались при счете 1:2. Разгрома 1:4 они, может быть, и не заслуживали, но в один-два мяча проиграть они должны были по игре.

– Кого бы отметили у «Спартака»?

– У «Спартака», как обычно, выделялся Промес. Видели, два раза включился – два раза обыграл, в двух голах поучаствовал. Зобнин хорошо попал, работал неплохо. А что ? За исключением гола, полтора удара – и все.

– Какое впечатление на вас производит игра при Абаскале?

– Никакое. Что там Абаскаль? Абаскаль пришел в готовую команду. Промес был, Николсон был, Зобнин был. Он пока с Умяровым разобраться не может, которого он заменил в перерыве, – так это нормально, потому что человек ошибается в каждой второй передаче.

Если бы Абаскаль пришел в «Факел» – и он бы шел на третьем месте, тогда я бы сказал: «Нифига себе, вот это тренер». А так – что с него взять? – сказал Мостовой.

Абаскаль смело экспериментирует. При нем «Спартак» меняется по ходу матчей