Мостовой о Бальде в «Спартаке»: «У нас хороший чемпионат для футболистов, которых уже где‑то закапывают. Здесь они могут раскрыться, если с головой все нормально»

Александр Мостовой считает, что Кейта Бальде сможет раскрыться в «Спартаке».
Сенегальский нападающий подписал контракт с московским клубом сроком на 3 года.
«Думаю, это нормальный трансфер. К тому же это не так, что кто‑то просто позвонил и предложил Кейта «Спартаку», наверняка в «Спартаке» за ним смотрели и следили. 27 лет – это хороший возраст, в свое время он забивал и хорошо бежал.
У нас приехал неизвестный Клаудиньо в «Зенит» и стал лучшим футболистом чемпионата или (Кристиан) Нобоа в «Сочи». О чем тут говорить? Тот же (Квинси) Промес поковырялся там где‑то в Европе, потом вернулся и снова стал лучшим.
У нас хороший чемпионат для футболистов, которых уже где‑то закапывают, а здесь они могут раскрыться, если с головой все нормально. Думаю, у Кейта все с головой нормально, – сказал бывший полузащитник сборной России.