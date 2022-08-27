Мостовой о Бальде в «Спартаке»: «У нас хороший чемпионат для футболистов, которых уже где‑то закапывают. Здесь они могут раскрыться, если с головой все нормально»

считает, что Кейта Бальде сможет раскрыться в «Спартаке».

Сенегальский нападающий подписал контракт с московским клубом сроком на 3 года.

«Думаю, это нормальный трансфер. К тому же это не так, что кто‑то просто позвонил и предложил Кейта «Спартаку», наверняка в за ним смотрели и следили. 27 лет – это хороший возраст, в свое время он забивал и хорошо бежал.

У нас приехал неизвестный в и стал лучшим футболистом чемпионата или (Кристиан) Нобоа в . О чем тут говорить? Тот же (Квинси) Промес поковырялся там где‑то в Европе, потом вернулся и снова стал лучшим.

У нас хороший чемпионат для футболистов, которых уже где‑то закапывают, а здесь они могут раскрыться, если с головой все нормально. Думаю, у Кейта все с головой нормально, – сказал бывший полузащитник сборной России.