Гвинею лишили права проведения Кубка Африки-2025 из-за недостаточно развитой инфраструктуры

Гвинею лишили права проведения Кубка Африки-2025.
Об этом сообщил президент Конфедерации африканского футбола (CAF) Патрис Мотсепе.
«Я посетил Гвинею из уважения к ее народу, чтобы обсудить готовность CAF консультировать и работать вместе с заинтересованными сторонами над строительством футбольной инфраструктуры и сооружений в этой стране.
Это позволит Гвинее подать заявку на проведение Чемпионата африканских наций в свете решения CAF не проводить Кубок Африки-2025 в Гвинее», – сказал Мотсепе.
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