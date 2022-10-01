Гвинею лишили права проведения Кубка Африки-2025 из-за недостаточно развитой инфраструктуры

Гвинею лишили права проведения Кубка Африки-2025.

Об этом сообщил президент африканского футбола (CAF) Патрис Мотсепе.

«Я посетил Гвинею из уважения к ее народу, чтобы обсудить готовность CAF консультировать и работать вместе с заинтересованными сторонами над строительством футбольной инфраструктуры и сооружений в этой стране.

Это позволит Гвинее подать заявку на проведение Чемпионата африканских наций в свете решения CAF не проводить Кубок Африки-2025 в Гвинее», – сказал Мотсепе.