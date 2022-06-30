Салах, Мане, Марез, Менди, Хакими, Аллер, Кессиэ, Кейта, Кулибали номинированы на звание лучшего игрока года в Африке по версии КАФ

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Конфедерация африканского футбола объявила номинантов на приз лучшему игроку года в Африке.

На награду претендуют: Рияд Марез («Манчестер Сити», Алжир), Бертран Траоре («Астон Вилла», Буркина-Фасо), Блати Туре («Пирамидс», Буркина-Фасо), Эдмонд Тапсоба («Байер», Буркина-Фасо), Андре-Франк Замбо-Ангисса («Наполи», Камерун), Карл Токо-Экамби («Лион», Камерун), Венсан Абубакар («Аль-Наср», Камерун), Юссуф Мшангама («Генгам», Коморские острова), Франк Кессиэ («Милан», Кот-Д’Ивуар);

Себастьян Аллер («Аякс», Кот-Д’Ивуар), Мохамед Абдельмонем  («Аль-Ахли», Египет), Мохамед Эль-Ненни (Египет и «Арсенал»), Мохамед Салах (Египет и «Ливерпуль»), Мохамед Эль-Шенави (Египет и «Аль-Ахли»), Муса Барроу (Гамбия и «Болонья»), Наби Кейта (Гвинея и «Ливерпуль»), Алиу Дьенг (Мали и «Аль-Ахли»), Амари Траоре (Мали и «Ренн»), Ив Биссума (Мали и «Тоттенхэм»);

Ашраф Хакими (Марокко и «ПСЖ»), Софьян Буфаль (Марокко и «Анжер»), Яхья Жабран (Марокко и «Видад»), Яссин Буну (Марокко и «Севилья»), Мозес Саймон (Нигерия и «Нант»), Эдуар Менди (Сенегал и «Челси»), Калиду Кулибали (Сенегал и «Наполи»), Нампалис Менди (Сенегал и «Лестер»), Садьо Мане (Сенегал и «Бавария»), Салиу Сисс (Сенегал и «Нанси»), Али Маалуль (Тунис и «Аль-Ахли»)

Победитель будет определен в результате голосования технического комитета конфедерации, СМИ, главных тренеров и капитанов сборных.

Церемония награждения пройдет 21 июля. 

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