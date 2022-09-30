Тен Хаг – лучший тренер АПЛ в сентябре. Он первый с января 2019-го тренер «МЮ», получивший приз

Эрик тен Хаг получил приз лучшему тренеру в сентябре.

под руководством 52-летнего специалиста выиграл оба сентябрьских матча АПЛ – у «Лестера» (1:0) и «Арсенала» (3:1). У «Ман Юнайтед» продолжается серия из четырех побед подряд в чемпионате.

Тен Хаг стал первым тренером «МЮ» с января 2019 года, получившим приз лучшему тренеру месяца. Тогда награда досталась Оле-Гуннару Сульшеру.

Приз лучшему игроку месяца получил нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд.

Фото: twitter.com/ManUtd

Также на приз лучшему тренеру месяца претендовали ( ) и Гари О′Нил ( ).