Тен Хаг – лучший тренер АПЛ в сентябре. Он первый с января 2019-го тренер «МЮ», получивший приз

Теги Манчестер Юнайтед Гари О′Нил премьер-лига Англия рейтинги Антонио Конте Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг получил приз лучшему тренеру АПЛ в сентябре.

«Манчестер Юнайтед» под руководством 52-летнего специалиста выиграл оба сентябрьских матча АПЛ – у «Лестера» (1:0) и «Арсенала» (3:1). У «Ман Юнайтед» продолжается серия из четырех побед подряд в чемпионате.

Тен Хаг стал первым тренером «МЮ» с января 2019 года, получившим приз лучшему тренеру месяца. Тогда награда досталась Оле-Гуннару Сульшеру.

Приз лучшему игроку месяца получил нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд.

Фото: twitter.com/ManUtd

Также на приз лучшему тренеру месяца претендовали Антонио Конте («Тоттенхэм») и Гари О′Нил («Борнмут»).

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные