Джейми Каррагер: «Для Магуайра этот сезон должен стать последним в «МЮ». Ситуацию не исправить»

Экс-защитник «Ливерпуля» поделился мнением о капитане .

«Вопрос в том, есть ли в нем былая ярость? Слишком часто создается впечатление, что на его плечах лежит вся тяжесть мира, что он скорее испуганный кролик, нежели тот авторитетный центральный защитник, каким был прежде.

Думаю, на клубном уровне исправлять ситуацию слишком поздно. Этот сезон должен стать для него последним на «Олд Траффорд», а затем ему следует начать все сначала.

Но теперь это и проблема сборной . Я смотрел последние два матча, и мне было жаль Магуайра. И это не лучший образ для спортсмена. Сочувствие не вернет его на тот уровень, на котором он был два года назад», – отметил Каррагер.

Гари Невилл: «Магуайр – один из 2-3 лучших центральных защитников Англии»