Магуайр может пропустить матч «МЮ» с «Ман Сити» из-за полученной в сборной Англии травмы

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Капитан «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр может пропустить матч с «Манчестер Сити».

Дерби назначено на 2 октября и пройдет в рамках 9-го тура АПЛ.

По данным Daily Mail, защитник получил мышечную травму в матче сборных Англии и Германии (3:3) в Лиге наций. Существует вероятность того, что он не попадет в заявку на игру, хотя шансы на выход в стартовом составе и без того были невелики.

В текущем сезоне Магуайр трижды сыграл в АПЛ и получил 3 желтые карточки. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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