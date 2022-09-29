Магуайр может пропустить матч «МЮ» с «Ман Сити» из-за полученной в сборной Англии травмы

Капитан «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр может пропустить матч с «Манчестер Сити».
Дерби назначено на 2 октября и пройдет в рамках 9-го тура АПЛ.
По данным Daily Mail, защитник получил мышечную травму в матче сборных Англии и Германии (3:3) в Лиге наций. Существует вероятность того, что он не попадет в заявку на игру, хотя шансы на выход в стартовом составе и без того были невелики.
В текущем сезоне Магуайр трижды сыграл в АПЛ и получил 3 желтые карточки. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.