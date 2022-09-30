Орлов о Мешкове: «Говорили – дает играть, только по каким правилам? Но «Зенит» проиграл не из-за судейства, «Спартак» был сильнее»

раскритиковал судью после крупного поражения от .

Матч «Спартак» – «Зенит» (3:0) в 3-м туре Фонбет Кубка России обслуживал арбитр .

«Я не понял, за что показали карточку . Там же Хлусевич фолил. Вендел начал апеллировать к судье. Согласен, это тоже неправильно. Но надо же и Хлусевича наказать! Он же нарушитель! Какой-то беспредел... Так же можно бразильца вывести из себя.

Комментаторы матча говорили, что Мешков дает играть. Хорошо. Только по каким правилам? По российским или по правилам ФИФА? Хлусевич сорвал атаку? Сорвал. Так чего же ты ему карточку не показываешь?

При этом, конечно, «Зенит» проиграл не из-за судейства. «Спартак» был просто сильнее», – сказал журналист и комментатор.

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