«Малком заслужил красную за агрессивное поведение». Хусаинов о фоле бразильца на Зобнине

Сергей Хусаинов считает, что Малкома нужно было удалить в матче «Спартак» – «Зенит».
В концовке первого тайма игры Фонбет Кубка России бразилец упал в противоборстве с Зобниным и отмахнулся от него ногой. За это арбитр Виталий Мешков показал игроку «Зенита» желтую карточку.
«Мешков своими некомпетентными действиями заводит игроков. Команды так могут и подраться во втором тайме. Но адекватные руководители клубов этого не допустят.
Малком заслужил красную карточку за агрессивное поведение», – заявил бывший судья.
Фото: скриншот трансляции «Матч ТВ» (по клику откроется крупное изображение)
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