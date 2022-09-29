«Малком заслужил красную за агрессивное поведение». Хусаинов о фоле бразильца на Зобнине

считает, что нужно было удалить в матче – .

В концовке первого тайма игры Фонбет Кубка России бразилец упал в противоборстве с Зобниным и отмахнулся от него ногой. За это арбитр показал игроку «Зенита» желтую карточку.

«Мешков своими некомпетентными действиями заводит игроков. Команды так могут и подраться во втором тайме. Но адекватные руководители клубов этого не допустят.

Малком заслужил красную карточку за агрессивное поведение», – заявил бывший судья.

Фото: скриншот трансляции «Матч ТВ» (по клику откроется крупное изображение)

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