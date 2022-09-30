Алексей Спиридонов: «Зенит» не любят все мои друзья. Команда не может побеждать сама – пользуются ресурсами. В лиге 80% судей – питерские»

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Алексей Спиридонов считает, что «Зениту» помогают судьи.

«У меня нет сомнений, что «Зенит» станет чемпионом. У них есть все ресурсы. У нас в лиге 80 процентов судей – питерские. Если они не смогут, то включат ресурсы. А в Кубке у «Спартака» есть шансы забрать трофей.

У меня много друзей болельщиков ЦСКА, остальных клубов. И все они не любят «Зенит». Это связано с тем, что это команда не может побеждать сама. Они обязательно пользуются какими-то внешними ресурсами», – сказал российский волейболист и болельщик «Спартака».

29 сентября москвичи дома разгромили петербургский клуб (3:0) в рамках 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России.

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