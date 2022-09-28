Педриньо сделал покер в матче с «Химками» в Кубке. Это его дебютные голы за «Локо» – в 4-й игре

Теги Локомотив Химки премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Антон Миранчук Педриньо Перейра Футбол

Полузащитник Педриньо Перейра отметился дебютными голами в составе «Локомотива».

На 20-й минуте матча Фонбет Кубка России с «Химками» (5:0, второй тайм) бразилец воспользовался передачей от хавбека Антона Миранчука и реализовал выход один на один с вратарем.

На 36-й минуте Педриньо оформил дубль, на 50-й – хет-трик, а на 59-й – покер.

Для 22-летнего футболиста это первые голы после трансфера из «Америка Минейро». Он проводит свой четвертый матч за «Локомотив». Подробно со статистикой полузащитника можно ознакомиться здесь.

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