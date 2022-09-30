Экс-врач «Локо» Мышалов скончался на 91-м году. Он работал в клубе более 20 лет

Многолетний врач ушел из жизни.

Мышалов скончался на 91-м году жизни после продолжительной болезни.

«Савелий Евсеевич Мышалов – легендарный доктор железнодорожников и сборной , заслуженный врач Российской Федерации.

Специалист с 1994 по 2016 годы работал в «Локомотиве», отдав нашему клубу более 20 лет. При нем команда впервые завоевала золотые медали чемпионата России и впервые выиграла Кубок страны.

Мышалов всегда был образцом профессионализма, знатоком своего дела, а также очень добрым и отзывчивым человеком, который был готов прийти на помощь в любой жизненной ситуации, не только на футбольном поле.

ФК «Локомотив» выражает соболезнования родным и близким Савелия Евсеевича», – говорится в заявлении клуба.

Мышалов 12 лет работал главврачом сборной СССР по конькобежному спорту, в 1970-м был приглашен в футбольную сборную, где проработал 24 года.