«Эвертон» могут лишить очков из-за 260 млн фунтов убытка за 3 года. Недавно клуб разорвал связи с холдингом Усманова

«Эвертон» могут лишить очков из-за финансовых проблем.

Клуб балансирует на грани нарушения правил прибыльности и устойчивого развития.

За период с 2017 по 2020 годы клуб зафиксировал убыток в размере около 260 миллионов фунтов стерлингов. Это на 155 млн больше, чем разрешается за трехлетний период.

Отчетность за сезон-2020/21 еще не опубликована. Ожидается, что будет зафиксирован убыток, превышающий 100 млн фунтов.

Клуб готовится к переговорам с Премьер-лигой. Он намерен уточнить, какая часть потерь может быть признана связанной с воздействием пандемии.

«Эвертон» может стать первым нарушителем установленных финансовых правил. Клубы-нарушители могут быть оштрафованы или лишены очков, но до сих пор ни к кому такие санкции не применялись.

Отметим, что правила были изменены из-за пандемии коронавируса – период оценки был увеличен с 3 до 4 лет. При этом 2 сезона, затронутых ковидом, будут усреднены, чтобы получить данные за 3 года.

Финансовые проблемы «Эвертона» еще больше обострились, поскольку на прошлой неделе клуб был вынужден разорвать связи с основным спонсором . Сумма потерь от этого решения оценивается в 300 млн фунтов за 20 лет.

«Эвертон» проиграл 3 матча АПЛ подряд с общим счетом 0:8 и идет на 17-м месте, в одном очке от зоны вылета.

«Эвертон» разорвал контракт с компанией Усманова. Без ее денег клубу будет очень сложно