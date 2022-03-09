«Эвертон» могут лишить очков из-за 260 млн фунтов убытка за 3 года. Недавно клуб разорвал связи с холдингом Усманова

Теги Эвертон премьер-лига Англия бизнес Алишер Усманов кризис деньги коронавирус Футбол

«Эвертон» могут лишить очков из-за финансовых проблем.

Клуб балансирует на грани нарушения правил прибыльности и устойчивого развития.

За период с 2017 по 2020 годы клуб зафиксировал убыток в размере около 260 миллионов фунтов стерлингов. Это на 155 млн больше, чем разрешается за трехлетний период. 

Отчетность за сезон-2020/21 еще не опубликована. Ожидается, что будет зафиксирован убыток, превышающий 100 млн фунтов. 

Клуб готовится к переговорам с Премьер-лигой. Он намерен уточнить, какая часть потерь может быть признана связанной с воздействием пандемии. 

«Эвертон» может стать первым нарушителем установленных финансовых правил. Клубы-нарушители могут быть оштрафованы или лишены очков, но до сих пор ни к кому такие санкции не применялись. 

Отметим, что правила были изменены из-за пандемии коронавируса – период оценки был увеличен с 3 до 4 лет. При этом 2 сезона, затронутых ковидом, будут усреднены, чтобы получить данные за 3 года.

Финансовые проблемы «Эвертона» еще больше обострились, поскольку на прошлой неделе клуб был вынужден разорвать связи с основным спонсором Алишером Усмановым. Сумма потерь от этого решения оценивается в 300 млн фунтов за 20 лет. 

«Эвертон» проиграл 3 матча АПЛ подряд с общим счетом 0:8 и идет на 17-м месте, в одном очке от зоны вылета.

«Эвертон» разорвал контракт с компанией Усманова. Без ее денег клубу будет очень сложно

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