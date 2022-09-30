Директор «Лацио» о Мостовом в Италии: «Есть вопрос о мышлении русских футболистов. Одно дело, когда играешь в России, и другое – в Европе»

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В «Лацио» отреагировали на слух об интересе к полузащитнику «Зенита» Андрею Мостовому.

Ранее сообщалось, что 24-летнего хавбека предложили подписать римлянам и еще пяти клубам Серии А.

«Все новости об интересе к Мостовому в Италии – это, скорее всего, агентские игры. Вряд ли правда есть.

Смог бы он заиграть здесь? Есть вопрос о мышлении русских футболистов. Одно дело, когда играешь в России, и другое – когда в Европе. Особенно это касается Италии, где футбол – это культура тактики и профессионализма», – сказал спортивный директор «Лацио» Игли Таре.

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