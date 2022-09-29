Форвард «Химок» Долгов о частичной мобилизации: «Не скажу, что не готов. Я гражданин своей страны, люблю Россию»

Теги Химки премьер-лига Россия Александр Долгов Футбол

Форвард «Химок» Александр Долгов заявил, что готов отправиться в армию, если его призовут.

– Баринов недавно поделился, что ему трудно полностью концентрироваться на футболе из-за последний новостей.

– Новостей насчет? 

– Частичной мобилизации. Как лично ты переживаешь этот момент?

– Мне это нисколько не мешает концентрироваться на своей работе. На сегодняшний момент мы играем в футбол. Для людей – это шоу. Мы должны выходить на поле, делать свою работу, чтобы люди отвлекались от того, что происходит сейчас.

Никто не знает, что будет завтра. Мы все – граждане нашей страны. Если отправят туда… Но я не думаю, что там настолько все будет серьезно. Надеюсь, что все решится, и мы продолжим радовать людей, играя в футбол. 

– По твоим словам кажется, что если отправят, то ты готов.

– Сложно сказать. А что я могу сказать? Спортсменам сейчас тоже приходят повестки. Я же не скажу, что я уеду. Я не скажу, что я не готов. Я гражданин своей страны. Люблю Россию. Если что-то будет, будем смотреть по ситуации, – сказал Долгов.

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