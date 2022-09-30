Месси вряд ли вернется в «Барселону». Лео считает, что Лапорта предал его (Marca)

Вероятность возвращения в «Барселону» крайне мала.

Как пишет Marca, для того, чтобы переход аргентинца в каталонский клуб стал возможен, необходимо решить несколько проблем.

Сейчас у Месси нет контактов с руководством «Барселоны». Взаимоотношений у сторон также нет. Аргентинец слышал о слухах, связанных с его будущим, однако с ним никто не контактировал на предмет возможного возвращения в «Барсу».

Кроме того, сине-гранатовым придется долго убеждать Месси присоединиться к клубу. Лео считает, что президент «Барсы» предал его, отменив соглашение по продлению контракта в последнюю минуту и вынудив его покинуть клуб.

Также Месси не нравится, что руководители «Барселоны» постоянно говорят о нем.

Для возвращения Лионеля в клуб потребуется, чтобы его покинули некоторые игроки и менеджеры, так как аргентинец не забыл об отношении некоторых людей к нему. Месси согласится вернуться в «Барсу», только если ему гарантируют место в стартовом составе.

Не стоит забывать и о финансовых трудностях, которые испытывает . Ситуация улучшилась, но клубу необходимо продолжить снижение ведомости зарплат.

На данный момент Месси думает лишь о том, чтобы успешно выступить с «ПСЖ» в этом сезоне, а также удачно сыграть на ЧМ-2022 в составе сборной Аргентины.

Ранее появилась информация о том, что предлагает Месси продлить контракт по схеме «1+1».

В этом сезоне 35-летний форвард забил 6 голов и отдал 8 результативных передач в 11 матчах за «ПСЖ». Его статистика доступна здесь.