«МЮ» хочет купить де Йонга у «Барсы» летом 2023-го и намерен поучаствовать в борьбе за Беллингема

интересны полузащитники Френки де Йонг и .

ESPN со ссылкой на свои источники пишет, что хавбек «Барселоны», которого «Манчестер Юнайтед» пытался подписать все лето, по-прежнему находится в списке трансферных целей английского клуба. Кроме того, следующим летом «МЮ» хочет поучаствовать в борьбе за полузащитника .

Несмотря на настойчивый интерес со стороны «Юнайтед», де Йонг остался в «Барселоне» прошлым летом, а затем заявил, что никогда не хотел уходить из каталонского клуба.

Однако источники сообщили ESPN, что Эрика тен Хага не смущает позиция, которую игрок занимает в публичном пространстве. Тренер не исключает, что «МЮ» сделает еще одно предложение о трансфере де Йонга следующим летом. В английском клубе полагают, что Френки может уйти из «Барселоны» в будущем, и считают, что игрока можно убедить присоединиться к «МЮ».

Напомним, прошлым летом «Юнайтед» договорился с «Барсой» о параметрах сделки по де Йонгу, но трансфер не состоялся, так как игрок не хотел менять клуб.

Как сообщают источники в «Юнайтед», в клубе понимают, что в борьбе за Беллингема клуб столкнется с конкуренцией со стороны «Манчестер Сити», «Ливерпуля» и «Реала».

Зимой «МЮ» не будет значительно менять состав команды. Клуб дождется лета, чтобы продолжить перестройку.