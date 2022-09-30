Семак о 0:3 от «Спартака»: «Это тоже часть профессии – и хорошие матчи бывают, и плохие»

высказался об игре с «Ростовом» после поражения от .

Вчера сине-бело-голубые с разгромным счетом проиграли «Спартаку» (0:3) в матче 3-го тура Фонбет Кубка России.

– Вы всегда говорили, что легко и приятно готовиться к матчам после побед. А каково после таких поражений, как вчерашнее?

– Это тоже часть профессии – и хорошие матчи бывают, и плохие. Вопрос только в том, насколько быстро мы сможем восстановиться и найти то решение, которое позволит уже следующий матч сыграть так, как мы должны и как нам хочется.

– последним присоединился к команде после матчей сборных. Все ли с ним в порядке, готовится ли он к игре с «Ростовом»?

– Должен готовиться, да. Ночью прилетел. Сейчас посмотрим на его состояние, и, если все нормально, то будет готовиться к матчу.

– «Ростов» – единственная помимо «Зенита» команда, еще ни разу не проигравшая в чемпионате страны. За счет чего, на ваш взгляд?

– Хорошая организация, команда хорошо обороняется, здорово использует стандартные поражения. Отношение ребят и тренерского штаба к матчам, настрой, самоотдача – все это позволяет находиться вверху турнирной таблицы.

– Два дня между матчами – понятно, что приходится действовать в экстренном режиме. Какой план на это время?

– Сейчас план один – дать футболистам, которые играли, возможность восстановиться. Тех, кто не играл, нужно поддерживать в форме; дифференцировать подход к тренировочной работе, чтобы все себя хорошо чувствовали.

– Можно ли сказать, что некоторые замены в игре со «Спартаком» были плановыми, поскольку держали в уме матч с «Ростовом»?

– Конечно. Большой объем работы у Вендела, и у того же Малкома. Эти замены, с одной стороны, дали более свежим ребятам выйти и проявить себя, с другой – поберечь основных игроков для следующего матча.

– «Ростов», в свою очередь, летит из Грозного. Им еще тяжелее, чем «Зениту»?

– Не думаю, что тяжелее. «Ростов» остался там, играли немножко раньше нас. После матча остались, потренировались, думаю, успели восстановиться. За день прилетят. Какого-то архисложного графика нет. У нас примерно такой же был – мы еще три матча играли через два дня на третий с выездами. Все привыкли к такому расписанию. Конечно, непросто, но таков календарь.

– Нет ли травмированных после матча со «Спартаком»?

– Есть небольшие проблемы. Сегодня посмотрим, насколько они серьезные, буквально пара игроков испытывает некий дискомфорт. Посмотрим сегодня, и, ближе к завтрашнему дню будет понятно, – сказал тренер «Зенита».

«Зенит» сыграет с в воскресенье, 2 октября. Матч начнется в 16:30 по московскому времени.

«Спартак» разгромил «Зенит»! Дубль Промеса в концовке – и первая победа за 5 лет