Семак о 0:3: «Шансы были у обеих команд, но «Спартак» лучше воспользовался ими. «Зенит» сыграл ниже своих возможностей»

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о поражении от «Спартака»

Петербуржская команда проиграла со счетом 0:3 в 3-м туре группового этапа Фонбет Кубка России. 

«Достаточно нервная игра. Шансы были у обеих команд, но «Спартак» лучше воспользовался шансами, забил после нашей грубой ошибки.

В концовке игра стала более открытой, и мы пропустили еще два гола, к большому сожалению. Из хороших новостей – все здоровы. Результат нас не устраивает. В Кубке в Самаре и сегодня мы сыграли ниже своих возможностей», – сказал Семак.

После сегодняшней игры «Спартак», набравший 9 очков, лидирует в группе B. «Зенит» занимает 3-е место, набрав 3 балла.

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