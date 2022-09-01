Нижегородских учителей не заставляют оформлять Fan ID. Об этом заявили в администрации города

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Администрация Нижнего Новгорода опровергла, что учителей города принуждают оформлять Fan ID.

На этой неделе появилась информация, что нижегородцы жалуются губернатору области Глебу Никитину на то, что учителей заставляют оформлять карты болельщика.

На жалобу в комментариях ответила глава министерства образования Нижегородской области Ольга Петрова, она пообещала разобраться в ситуации.

«Для разъяснения процедуры оформления и получения Fan ID была организована работа по информированию сотрудников государственных и муниципальных организаций.

Получение карты болельщика – добровольное дело», – сообщили в городской администрации.

Fan ID в Нижегородской области оформили более 36 тысяч человек. Клуб «Пари НН» играет в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России.

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