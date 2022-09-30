Дуглас Сантос о 0:3 от «Спартака»: «Увидели «Зенит» в апатии, без жажды победы. Сыграли плохо — каждый игрок это знает»

оценил поражение «Зенита» от (0:3) в Фонбет Кубке России.

— «Зенит» потерпел второе поражение подряд в Кубке. В чем главная причина этого результата?

— У нас был очевидный настрой — показать хороший футбол, ту игру, которую мы демонстрируем с самого начала сезона. Но сегодня мы увидели на поле команду в апатии, у которой нет жажды победы, нет огня внутри.

И когда вы выходите на такой большой матч без особенного желания выиграть во что бы то ни стало, то в итоге все валится у вас из рук, не получается ничего из того, что вы готовили на тренировках. Сегодня мы сыграли плохо — и каждый игрок это знает. Надеюсь, это станет позитивным уроком в преддверии тех игр, что ждут нас впереди.

— В первом тайме и начале второго у «Зенита» был ряд голевых моментов, но забить не удалось. Что случилось в последние десять минут? Откуда столько ошибок в обороне?

— В таких важных играх вы с первых же минут должны всеми силами стремиться лишь к победе, а не спохватываться ближе к финальному свистку, вспоминая об этой задаче, когда уже может не хватить времени, что и произошло сегодня.

Когда позволяешь себе расслабиться, начинаешь нервничать и допускать неточности в тех действиях и передачах, которые прежде исполнял идеально. Сегодня у нас было слишком много брака, суеты. Зато мы увидели, как не должны разрешать себе играть ни при каких обстоятельствах.

Мы — «Зенит», мы обязаны всегда действовать на поле так, как в матчах чемпионата: сообща, слаженно, с горящими глазами. А когда в ваших действиях столько ошибок, соперник чувствует все больше уверенности в своих силах — и использует это против вас.

Из каждой игры можно извлечь мотивацию — когда побеждаешь, это стимул и впредь показывать хороший футбол и выигрывать. Поражение от «Спартака» не принесло нам много позитивных моментов, но, проработав все допущенные ошибки, мы сможем иначе настроиться на следующий матч.

Мы должны понять, как важно не снижать активность и интенсивность и испытывать голод до победы на протяжении всех 90 минут. Тогда не будет и такого брака в действиях на поле, какой был сегодня — это лучшая демонстрация, насколько низкой была наша концентрация.

Так что в воскресенье [против «Ростова»] все это должно быть у нас на таком высоком уровне, чтобы мы точно порадовали наших болельщиков отличной игрой и смогли победить, – сказал защитник .