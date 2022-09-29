Чистяков считает «Спартак» конкурентом «Зенита» в чемпионате: «Это легендарный клуб, несмотря на состояние его формы»

Защитник прокомментировал поражение от .

Сине-бело-голубые проиграли со счетом 0:3 в 3-м туре группового этапа Фонбет Кубка России.

– Была равная игра. Первый гол был определяющий. Побежали вперед, хотели отыграться. Пропустили еще два мяча. Обидно. Вдвойне обидно, что проиграли именно «Спартаку».

– Насколько сильно бьет поражение от «Спартака»?

– Конечно, бьет. Поговорили в раздевалке. Прошлись по ошибкам. Мне лично очень обидно проигрывать «Спартаку». Команде обидно, всем обидно.

– Этот «Спартак» конкурент «Зениту» в чемпионате?

– Конечно, да. «Спартак» – легендарный клуб, несмотря на состояние его формы. Они всегда конкуренты.

– Не обидно, что «Зенит» называют командой бразильцев?

– Нет, я так не считаю. Играют хорваты, колумбийцы. Мы одна команда. Мы выигрываем – мы «Зенит». Мы проигрываем – мы «Зенит», – сказал Чистяков.