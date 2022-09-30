Олег Иванов о Первой лиге: «Старенькие стадионы, убитые поля… Ничего не меняется»

Теги Олег Иванов Первая лига Шинник Волга Ульяновск стадион Шинник стадионы Велес Футбол

Хавбек «Рубина» Олег Иванов высказался об инфраструктуре Первой лиги.

– Спустя 16 лет вы вернулись в Первую лигу. Что-то шокировало?

— Инфраструктура. Старенькие стадионы, убитые поля... Смотришь — и вспоминается строка из песни: «Каким ты был, таким остался».

— Проиллюстрируйте.

— Вот играли мы в прошлом туре в Ярославле. Газон там давно своей жизнью живет, состояние плачевное.

А в Ульяновске вообще катастрофа! Поляна хуже, чем у моих родителей на дачном участке!

Или возьмем Домодедово, где базируется «Велес». На такой синтетике я последний раз играл 25 лет назад, когда тренировался в спартаковской школе. Грустно, что в Первой лиге ничего не меняется, – сказал Иванов.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные