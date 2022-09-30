Олег Иванов о Первой лиге: «Старенькие стадионы, убитые поля… Ничего не меняется»

Хавбек «Рубина» высказался об инфраструктуре Первой лиги.

– Спустя 16 лет вы вернулись в Первую лигу. Что-то шокировало?

— Инфраструктура. Старенькие стадионы, убитые поля... Смотришь — и вспоминается строка из песни: «Каким ты был, таким остался».

— Проиллюстрируйте.

— Вот играли мы в прошлом туре в Ярославле. Газон там давно своей жизнью живет, состояние плачевное.

А в вообще катастрофа! Поляна хуже, чем у моих родителей на дачном участке!

Или возьмем Домодедово, где базируется . На такой синтетике я последний раз играл 25 лет назад, когда тренировался в спартаковской школе. Грустно, что в лиге ничего не меняется, – сказал Иванов.