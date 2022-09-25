Первая лига. СКА Хабаровск примет «Кубань», «Рубин» в гостях у «Шинника», «Алания» против «Волгаря»

СКА Хабаровск сыграет дома с «Кубанью» в 11-м туре Первой лиги.
«Рубин» встретится на выезде с «Шинником», «Алания» – с «Волгарем».
11-й тур
- Дата проведения
- 25 сентября, 10.00, «им. Ленина»
- Дата проведения
- 25 сентября, 14.00, «Stadion Avangard»
- Дата проведения
- 25 сентября, 15.00, «Stadion Akademii FK Krasnodar»
- Дата проведения
- 25 сентября, 16.00, «Stadion Kristall Zhigulyovsk»
- Дата проведения
- 25 сентября, 16.00, «Шинник»
- Дата проведения
- 25 сентября, 17.00, «Центральный»
- Дата проведения
- 25 сентября, 17.00, «Стадион Калининград»
- Дата проведения
- 25 сентября, 17.00, «Арсенал»
- Дата проведения
- 25 сентября, 18.00, «Анжи-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.