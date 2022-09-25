Первая лига. СКА Хабаровск примет «Кубань», «Рубин» в гостях у «Шинника», «Алания» против «Волгаря»

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СКА Хабаровск сыграет дома с «Кубанью» в 11-м туре Первой лиги.

«Рубин» встретится на выезде с «Шинником», «Алания» – с «Волгарем».

Первая лига

11-й тур

СКА Хабаровск – Кубань
Дата проведения
25 сентября, 10.00, «им. Ленина»
Онлайн матча

 

Велес – КАМАЗ
Дата проведения
25 сентября, 14.00, «Stadion Avangard»
Онлайн матча

 

Краснодар-2 – Нефтехимик
Дата проведения
25 сентября, 15.00, «Stadion Akademii FK Krasnodar»
Онлайн матча

 

Акрон – Уфа
Дата проведения
25 сентября, 16.00, «Stadion Kristall Zhigulyovsk»
Онлайн матча

 

Шинник – Рубин
Дата проведения
25 сентября, 16.00, «Шинник»
Онлайн матча

 

Волгарь – Алания
Дата проведения
25 сентября, 17.00, «Центральный»
Онлайн матча

 

Балтика – Енисей
Дата проведения
25 сентября, 17.00, «Стадион Калининград»
Онлайн матча

 

Арсенал Тула – Волга Ульяновск
Дата проведения
25 сентября, 17.00, «Арсенал»
Онлайн матча

 

Динамо Махачкала – Родина
Дата проведения
25 сентября, 18.00, «Анжи-Арена»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги

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