«Рубин» встретится с ульяновской «Волгой», «Кубань Холдинг» против «Уфы» и другие пары 4-го раунда Пути регионов в Кубке России

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Стали известны результаты жеребьевки 4-го раунда Пути регионов в Фонбет Кубке России.

Матчи состоятся 4–6 октября.

«Торпедо-Владимир» – «Акрон»

«Ротор» – «Шинник»

«Динамо Владивосток» – «СКА Хабаровск»

«Кубань Холдинг» – «Уфа»

«Космос» – «Родина»

«Черноморец» – «Енисей»

«Тюмень» – «Волгарь»

«Динамо Брянск» – «Арсенал»

«Пересвет» – «Балтика»

«Авангард» – «Динамо Махачкала»

«СтавропольАгроСоюз» – «Нефтехимик»

«Динамо СПб» – «Алания»

«Звезда СПб» – «Велес»

«Текстильщик» – «Кубань»

«Волга Ульяновск» – «Рубин»

«Зенит-Ижевск» – «КАМАЗ»

 

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