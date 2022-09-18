«Рубин» встретится с ульяновской «Волгой», «Кубань Холдинг» против «Уфы» и другие пары 4-го раунда Пути регионов в Кубке России

Стали известны результаты жеребьевки 4-го раунда Пути регионов в Фонбет Кубке России.
Матчи состоятся 4–6 октября.
«Торпедо-Владимир» – «Акрон»
«Ротор» – «Шинник»
«Динамо Владивосток» – «СКА Хабаровск»
«Кубань Холдинг» – «Уфа»
«Космос» – «Родина»
«Черноморец» – «Енисей»
«Тюмень» – «Волгарь»
«Динамо Брянск» – «Арсенал»
«Пересвет» – «Балтика»
«Авангард» – «Динамо Махачкала»
«СтавропольАгроСоюз» – «Нефтехимик»
«Динамо СПб» – «Алания»
«Звезда СПб» – «Велес»
«Текстильщик» – «Кубань»
«Волга Ульяновск» – «Рубин»
«Зенит-Ижевск» – «КАМАЗ»