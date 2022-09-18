Первая лига. «Рубин» обыграл «Волгарь», «Алания» – «Велес», «Уфа» победила «Краснодар-2»

«Рубин» обыграл дома «Волгарь» в 10-м туре Первой лиги (3:2).
Также в воскресенье «Уфа» дома победила «Краснодар-2» (2:1), «Алания» была сильнее «Велеса» (1:0).
Завершится тур в понедельник матчем «Кубань» – «Арсенал» Тула.
10-й тур
- Дата проведения
- 18 сентября, 13.00, «BetBoom Арена»
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Уфа –
Темников, Масалов, Плиев (Касинтура, 81), Ботака-Иобома, Кукушкин, Евсеев (Сухов, 39), Карп, Голубев (Погосов, 86), Фищенко, Никитин, Молтенинов.
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Краснодар-2 –
Штепа, Сухорученко, Жилкин (Пивоваров, 64), Puzanov, Кокоев (Якимов, 64), Кучугура, Ндука, Плотников (Попов, 83), Карпов, Ознобихин (Халназаров, 46), Самко (Апеков, 64).
- Предупреждения:
- Евсеев (3), Никитин (29), Сухорученко (44), Плиев (45), Самко (48), Карпов (53), Голубев (57), Темников (59), Молтенинов (61), Фищенко (66), Кучугура (88), Puzanov (90), Якимов (90).
- Удаление:
- Карп (48).
- Дата проведения
- 18 сентября, 13.00, «Футбол-арена Енисей»
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Енисей –
Марков, Масловский, Кичин, Антипин, Феррейра, Иванов, Ломакин (Окладников, 75), Ланин, Глушков, Гыстаров (Столбов, 46), Саная (Умаев, 60).
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Акрон –
Зуев, Рогач, Волков, Шакуро (Азаров, 74), Чудин, Савичев, Килин (Сасин, 60), Палиенко, Полубояринов (Макаров, 77), Марухин (Матвеев, 74), Базелюк (Гираев, 60).
- Дата проведения
- 18 сентября, 15.00, «ВТБ Арена»
- Голы:
- 0:1 – 38 Остойич, 1:1 – 45, пенальти Гордюшенко, 1:2 – 49 Гузина.
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Родина –
Аликин, Клещенко, Воропаев, Сангаре, Габараев (Байтуков, 66), Гордюшенко (Ксенофонтов, 66), Куль (Адаев, 71), Мальцев, Адеола (Тимошенко, 77), Уэсли Ната (Андреев, 77), Калмыков.
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Балтика –
Остойич, Валиахметов (Дудиев, 87), Маляров, Бориско, Радмановач, Кленкин (Пряхин, 68), Кузьмин (Казаев, 46), Осипов, Лазарев, Гузина, Мусаев (Гогричиани, 79).
- Предупреждения:
- Кленкин (45), Аликин (53), Клещенко (55), Калмыков (64), Байтуков (79), Гогричиани (83).
- Удаление:
- Калмыков (65).
- Дата проведения
- 18 сентября, 15.00, «стадион Труд Ульяновск»
- Голы:
- 0:1 – 19 Низамутдинов, 1:1 – 44 Герюгов.
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Волга Ульяновск –
Кутин, Климович, Цыганцов, Хайруллов (Хабибуллин, 28; Рахманов, 57), Абазов, Магомадов, Сапета, Махмутов (Рахманов, 73), Герюгов (Морозов, 73), Воронин, Arsentjev (Билалов, 73).
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Шинник –
Филиппов, Осипов, Семенов, Покидышев, Зинков, Кулишев (Канаев, 61), Леонтьев (Емельянов, 74), Батютин (Стешин, 46), Низамутдинов (Хитяев, 37), Савинов, Гонгапшев (Соколов, 61).
- Предупреждение:
- Кутин (74).
- Удаление:
- Савинов (34).
- Дата проведения
- 18 сентября, 17.00, «стадион КАМАЗ»
- Голы:
- 0:1 – 5 Красильниченко, 1:1 – 70 Пальцев, 1:2 – 82 Гасанов.
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КАМАЗ –
Денисов, Полюткин (Сикоев, 64), Аюкин, Мохаммад, Мамин, Кириллов (Таликин, 66), Гаглоев, Бабаев (Кирсанов, 76), Серченков (Абрамов, 64), Пальцев (Бадртдинов, 76), Шамкин.
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Динамо Махачкала –
Хамхоев, Кагермазов, Красильниченко, Алибеков, Шумахов, Халимбеков, Магомедов (Гасанов, 61), Глушков, Гаджиев (Абдурагимов, 73), Атабаев, Дибиргаджиев (Вагидов, 61).
- Предупреждения:
- Дибиргаджиев (35), Денисов (44), Халимбеков (51), Алибеков (59), Пальцев (75), Мохаммад (81), Толстопятов (90).
- Дата проведения
- 18 сентября, 18.00, «Ак Барс Арена»
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Рубин –
Дюпин, Аднан, Самошников, Тесленко, Безруков (Горбунов, 63), Зотов (Иванов, 75), Дзагоев (Чуперка, 75), Кабутов, Костюков (Лисакович, 63), Мусаев, Фамейе (Попов, 82).
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Волгарь –
Смирнов (Капленко, 75), Локтионов, Печенкин, Козлов, Носов (Ращеня, 60), Талалай, Гилязетдинов, Смирнов, Стефанович, Лесников, Агеев (Царукян, 75).
- Предупреждения:
- Гилязетдинов (12), Безруков (40), Стефанович (43), Печенкин (72), Кабутов (78).
- Удаление:
- Гилязетдинов (69).
- Дата проведения
- 18 сентября, 18.00, «Нефтехимик»
- Гол:
- 0:1 – 86 Charles Olivier.
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Нефтехимик –
Котов, Обухов, Бердников, Калугин, Ширяев, Галиулин (Зорин, 84), Хубаев (Лайкин, 46), Москвичев, Школик (Янушковский, 84), Барсов (Терехов, 62), Уридия.
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СКА Хабаровск –
Мусалов, Фомин (Иваньков, 56), Сугробов, Рукас, Гащенков, Петров, Бавин, Алейников (Charles Olivier, 74), Левицкий, Турсунов (Алиев, 66), Мирошниченко (Муминов, 74).
- Дата проведения
- 18 сентября, 19.00, «им. С. Билимханова»
- Гол:
- 1:0 – 66 Мазурин.
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Алания –
Багаев, Качмазов, Солдатенко, Кочиев, Хабалов, Хосонов (Хугаев, 90), Галоян, Цараев (Дзахов, 79), Петров (Мазурин, 61), Корян, Машуков.
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Велес –
Макеев, Почивалин (Стаменкович, 41), Кузнецов, Прищепа (Денилханов, 83), Бадоев, Кертанов, Бацуев (Муталиев, 83), Кабахидзе (Киселев, 71), Бокоев, Логуа (Панюков, 71), Саркисян (Баранов, 60).
- Дата проведения
- 19 сентября, 20.00, «стадион Кубань»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.