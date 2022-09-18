Первая лига. «Рубин» обыграл «Волгарь», «Алания» – «Велес», «Уфа» победила «Краснодар-2»

Теги Рубин результаты Первая лига Шинник КАМАЗ Балтика СКА Хабаровск Енисей Арсенал Тула Волга Ульяновск Нефтехимик Волгарь Уфа Алания Владикавказ Краснодар-2 Велес Кубань Акрон Динамо Махачкала Родина Москва Футбол

«Рубин» обыграл дома «Волгарь» в 10-м туре Первой лиги (3:2).

Также в воскресенье «Уфа» дома победила «Краснодар-2» (2:1), «Алания» была сильнее «Велеса» (1:0).

Завершится тур в понедельник матчем «Кубань» – «Арсенал» Тула.

Первая лига

10-й тур

Уфа – Краснодар-2 2:1 (1:0, 1:1)
Дата проведения
18 сентября, 13.00, «BetBoom Арена»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 16 Темников, 2:0 – 54 Плиев, 2:1 – 73, пенальти Апеков.
УфаТемников, Масалов, Плиев (Касинтура, 81), Ботака-Иобома, Кукушкин, Евсеев (Сухов, 39), Карп, Голубев (Погосов, 86), Фищенко, Никитин, Молтенинов.
Краснодар-2Штепа, Сухорученко, Жилкин (Пивоваров, 64), Puzanov, Кокоев (Якимов, 64), Кучугура, Ндука, Плотников (Попов, 83), Карпов, Ознобихин (Халназаров, 46), Самко (Апеков, 64).
Предупреждения:
Евсеев (3), Никитин (29), Сухорученко (44), Плиев (45), Самко (48), Карпов (53), Голубев (57), Темников (59), Молтенинов (61), Фищенко (66), Кучугура (88), Puzanov (90), Якимов (90).
Удаление:
Карп (48).

 

Енисей – Акрон 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
18 сентября, 13.00, «Футбол-арена Енисей»
Онлайн матча
ЕнисейМарков, Масловский, Кичин, Антипин, Феррейра, Иванов, Ломакин (Окладников, 75), Ланин, Глушков, Гыстаров (Столбов, 46), Саная (Умаев, 60).
АкронЗуев, Рогач, Волков, Шакуро (Азаров, 74), Чудин, Савичев, Килин (Сасин, 60), Палиенко, Полубояринов (Макаров, 77), Марухин (Матвеев, 74), Базелюк (Гираев, 60).
Предупреждения:
Саная (43), Глушков (68), Умаев (83), Савичев (85).

 

Родина – Балтика 1:2 (1:1, 0:1)
Дата проведения
18 сентября, 15.00, «ВТБ Арена»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 38 Остойич, 1:1 – 45, пенальти Гордюшенко, 1:2 – 49 Гузина.
РодинаАликин, Клещенко, Воропаев, Сангаре, Габараев (Байтуков, 66), Гордюшенко (Ксенофонтов, 66), Куль (Адаев, 71), Мальцев, Адеола (Тимошенко, 77), Уэсли Ната (Андреев, 77), Калмыков.
БалтикаОстойич, Валиахметов (Дудиев, 87), Маляров, Бориско, Радмановач, Кленкин (Пряхин, 68), Кузьмин (Казаев, 46), Осипов, Лазарев, Гузина, Мусаев (Гогричиани, 79).
Предупреждения:
Кленкин (45), Аликин (53), Клещенко (55), Калмыков (64), Байтуков (79), Гогричиани (83).
Удаление:
Калмыков (65).

 

Волга Ульяновск – Шинник 1:1 (1:1, 0:0)
Дата проведения
18 сентября, 15.00, «стадион Труд Ульяновск»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 19 Низамутдинов, 1:1 – 44 Герюгов.
Волга УльяновскКутин, Климович, Цыганцов, Хайруллов (Хабибуллин, 28; Рахманов, 57), Абазов, Магомадов, Сапета, Махмутов (Рахманов, 73), Герюгов (Морозов, 73), Воронин, Arsentjev (Билалов, 73).
ШинникФилиппов, Осипов, Семенов, Покидышев, Зинков, Кулишев (Канаев, 61), Леонтьев (Емельянов, 74), Батютин (Стешин, 46), Низамутдинов (Хитяев, 37), Савинов, Гонгапшев (Соколов, 61).
Предупреждение:
Кутин (74).
Удаление:
Савинов (34).

 

КАМАЗ – Динамо Махачкала 1:2 (0:1, 1:1)
Дата проведения
18 сентября, 17.00, «стадион КАМАЗ»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – Красильниченко, 1:1 – 70 Пальцев, 1:2 – 82 Гасанов.
КАМАЗДенисов, Полюткин (Сикоев, 64), Аюкин, Мохаммад, Мамин, Кириллов (Таликин, 66), Гаглоев, Бабаев (Кирсанов, 76), Серченков (Абрамов, 64), Пальцев (Бадртдинов, 76), Шамкин.
Динамо МахачкалаХамхоев, Кагермазов, Красильниченко, Алибеков, Шумахов, Халимбеков, Магомедов (Гасанов, 61), Глушков, Гаджиев (Абдурагимов, 73), Атабаев, Дибиргаджиев (Вагидов, 61).
Предупреждения:
Дибиргаджиев (35), Денисов (44), Халимбеков (51), Алибеков (59), Пальцев (75), Мохаммад (81), Толстопятов (90).

 

Рубин – Волгарь 3:2 (1:0, 2:2)
Дата проведения
18 сентября, 18.00, «Ак Барс Арена»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 32 Дзагоев, 2:0 – 70 Кабутов, 2:1 – 74 Печенкин, 3:1 – 76 Лисакович, 3:2 – 86 Царукян.
РубинДюпин, Аднан, Самошников, Тесленко, Безруков (Горбунов, 63), Зотов (Иванов, 75), Дзагоев (Чуперка, 75), Кабутов, Костюков (Лисакович, 63), Мусаев, Фамейе (Попов, 82).
ВолгарьСмирнов (Капленко, 75), Локтионов, Печенкин, Козлов, Носов (Ращеня, 60), Талалай, Гилязетдинов, Смирнов, Стефанович, Лесников, Агеев (Царукян, 75).
Предупреждения:
Гилязетдинов (12), Безруков (40), Стефанович (43), Печенкин (72), Кабутов (78).
Удаление:
Гилязетдинов (69).

 

Нефтехимик – СКА Хабаровск 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
18 сентября, 18.00, «Нефтехимик»
Онлайн матча
Гол:
0:1 – 86 Charles Olivier.
НефтехимикКотов, Обухов, Бердников, Калугин, Ширяев, Галиулин (Зорин, 84), Хубаев (Лайкин, 46), Москвичев, Школик (Янушковский, 84), Барсов (Терехов, 62), Уридия.
СКА ХабаровскМусалов, Фомин (Иваньков, 56), Сугробов, Рукас, Гащенков, Петров, Бавин, Алейников (Charles Olivier, 74), Левицкий, Турсунов (Алиев, 66), Мирошниченко (Муминов, 74).
Предупреждения:
Школик (10), Рукас (34), Хубаев (39), Галиулин (42), Charles Olivier (76).

 

Алания – Велес 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
18 сентября, 19.00, «им. С. Билимханова»
Онлайн матча
Гол:
1:0 – 66 Мазурин.
АланияБагаев, Качмазов, Солдатенко, Кочиев, Хабалов, Хосонов (Хугаев, 90), Галоян, Цараев (Дзахов, 79), Петров (Мазурин, 61), Корян, Машуков.
ВелесМакеев, Почивалин (Стаменкович, 41), Кузнецов, Прищепа (Денилханов, 83), Бадоев, Кертанов, Бацуев (Муталиев, 83), Кабахидзе (Киселев, 71), Бокоев, Логуа (Панюков, 71), Саркисян (Баранов, 60).
Предупреждения:
Качмазов (43), Хабалов (46), Бацуев (72), Бадоев (74).

 

Кубань – Арсенал Тула
Дата проведения
19 сентября, 20.00, «стадион Кубань»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные