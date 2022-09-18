Первая лига. «Рубин» обыграл «Волгарь», «Алания» – «Велес», «Уфа» победила «Краснодар-2»

обыграл дома «Волгарь» в 10-м туре Первой лиги (3:2).

Также в воскресенье «Уфа» дома победила (2:1), была сильнее «Велеса» (1:0).

Завершится тур в понедельник матчем «Кубань» – Тула.

10-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги