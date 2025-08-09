Зарема Салихова: «Спартак» обыгрывал «Локомотив», выходя с 10 русскими и Промесом. Сейчас это набор непонятных латиноамериканцев, безумные траты и безумие на поле»
Зарема Салихова высказалась о проблемах «Спартака».
Сегодня красно-белые уступили «Локомотиву» со счетом 2:4 в 4-м туре Мир РПЛ.
«Спартак» обыгрывал «Локомотив», выходя на поле с 10 русскими и Промесом. Сейчас «Спартак» – это набор непонятных латиноамериканцев, безумные траты и безумие на поле.
Первым должен уйти Жданов. Три года у руля «Спартака» – ни одного интервью, ни одной четкой позиции, каким он видит «Спартак», лишь игра в прятки за красивой вывеской «Лукойла».
Малышев, спортивные директора и тренеры – его назначения и его личные провалы за корпоративный бюджет», – сказала супруга бывшего владельца московского клуба Леонида Федуна.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
