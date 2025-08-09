Зарема Салихова высказалась о проблемах «Спартака».

Сегодня красно-белые уступили «Локомотиву» со счетом 2:4 в 4-м туре Мир РПЛ .

«Спартак» обыгрывал «Локомотив », выходя на поле с 10 русскими и Промесом . Сейчас «Спартак » – это набор непонятных латиноамериканцев, безумные траты и безумие на поле.

Первым должен уйти Жданов. Три года у руля «Спартака» – ни одного интервью, ни одной четкой позиции, каким он видит «Спартак», лишь игра в прятки за красивой вывеской «Лукойла».

Малышев, спортивные директора и тренеры – его назначения и его личные провалы за корпоративный бюджет», – сказала супруга бывшего владельца московского клуба Леонида Федуна.