Врач «Урала-2» за удар судьи ногой в спину дисквалифицирован на 6 месяцев, 4 из них – условно

Врача «Урала-2» отстранили от футбола на 6 месяцев, 4 из которых – условно.

– В матче «Урал‑2» – «Иртыш» врач екатеринбургской команды Андрей Чернышев после окончания матча в подтрибунном помещении ударил ногой в спину помощника судьи. Он принес извинения судьям, в том числе на заседании КДК, но это очень серьезный поступок – физическое воздействие на судью.

Поэтому наказание – запретить Чернышеву осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, на 6 месяцев. Из этих 6 месяцев 2 месяца – реальный срок, а остальные – условный. Также он был оштрафован на 300 тысяч рублей и получил испытательный срок на 2 года.

– Почему только 2 месяца реального срока?

– Во‑первых, он извинился. Во‑вторых, у него это первое наказание. Плюс надо иметь ввиду, что он единственный врач команды. Все эти обстоятельства мы приняли во внимание, поэтому такое решение, – сказал председатель КДК РФС Артур Григорьянц.