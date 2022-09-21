Макаров дисквалифицирован на 2 матча (1 условно) за слова про билет в цирк ассистенту судьи матча с «Зенитом»

КДК РФС дисквалифицировал .

«КДК дисквалифицировал Макарова на два матча за слова про билет в цирк ассистенту судьи», – сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

В РФС уточнили, что игрок дисквалифицирован на 2 матча Мир РПЛ (один считается реальным, один – условным) и оштрафован на 250 тысяч рублей за оскорбительное поведение в адрес официального лица матча.

Напомним, полузащитник остался недоволен судейством в матче с в 10-м туре Мир (0:2). «Я тебе в следующий раз билеты в цирк подарю. Стоишь, смотришь», – сказал 24-летний футболист помощнику Сергея Карасева Алексею Луневу.