Макаров дисквалифицирован на 2 матча (1 условно) за слова про билет в цирк ассистенту судьи матча с «Зенитом»

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КДК РФС дисквалифицировал Дениса Макарова.

«КДК дисквалифицировал Макарова на два матча за слова про билет в цирк ассистенту судьи», – сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

В РФС уточнили, что игрок дисквалифицирован на 2 матча Мир РПЛ (один считается реальным, один – условным) и оштрафован на 250 тысяч рублей за оскорбительное поведение в адрес официального лица матча.

Напомним, полузащитник «Динамо» остался недоволен судейством в матче с «Зенитом» в 10-м туре Мир РПЛ (0:2). «Я тебе в следующий раз билеты в цирк подарю. Стоишь, смотришь», – сказал 24-летний футболист помощнику Сергея Карасева Алексею Луневу.

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