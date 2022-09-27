Юран о Кокорине: «Не реализовал весь талант, но он что, девочка, чтобы его жалеть? Это его выбор – играть по полной или как получится»

оценил карьеру форварда .

– Следите за Кокориным?

– Честно говоря, нет. Кипрский чемпионат мне не особо интересен.

– На сколько процентов он себя реализовал как игрок?

– Он не реализовал весь свой талант, это точно, мог бы больше.

– Вам жалко его?

– Кокорин что, девочка, чтобы его жалеть? Он мужчина, сам выбирает себе дорогу. Не пацан все-таки, уже взрослый.

Значит, он доволен тем, как сложилась его карьера, раз все так получилось. Это его выбор – играть по полной или как получится.

В он не поехал бы за ту зарплату, которою мы ему предлагали, поэтому заострять внимание тут не надо. Оценка карьеры Саши – ниже среднего, он мог бы лучше себя реализовать. Надо у него спросить, что у него на первом плане: финансовая состояние или футбол.

– Кажется, что финансовое состояние.

– Видимо, да, – сказал бывший главный тренер «Химок».