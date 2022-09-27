Юран о Кокорине: «Не реализовал весь талант, но он что, девочка, чтобы его жалеть? Это его выбор – играть по полной или как получится»

Сергей Юран оценил карьеру форварда «Ариса» Александра Кокорина.
– Следите за Кокориным?
– Честно говоря, нет. Кипрский чемпионат мне не особо интересен.
– На сколько процентов он себя реализовал как игрок?
– Он не реализовал весь свой талант, это точно, мог бы больше.
– Вам жалко его?
– Кокорин что, девочка, чтобы его жалеть? Он мужчина, сам выбирает себе дорогу. Не пацан все-таки, уже взрослый.
Значит, он доволен тем, как сложилась его карьера, раз все так получилось. Это его выбор – играть по полной или как получится.
В «Химки» он не поехал бы за ту зарплату, которою мы ему предлагали, поэтому заострять внимание тут не надо. Оценка карьеры Саши – ниже среднего, он мог бы лучше себя реализовать. Надо у него спросить, что у него на первом плане: финансовая состояние или футбол.
– Кажется, что финансовое состояние.
– Видимо, да, – сказал бывший главный тренер «Химок».