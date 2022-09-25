Кокорин о новом стадионе «Ариса»: «Напомнил «Анжи-Арену». На нем лучше выходить в старте, потому на первом плане со скамеек видишь бутсы»

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Александр Кокорин посетил новый стадион «Ариса» и оценил его.

«Лимасол Арену» введут в эксплуатацию в конце октября.

«Компактный, чисто футбольный стадион. Сплошной комфорт. К началу эксплуатации будет шикарный газон.

Хочется поскорее здесь сыграть. Зная кипрских болельщиков, здесь всегда будет особая энергетика, обмен эмоциями между трибунами и футболистами на поле.

По проекту новый стадион напомнил мне «Анжи-Арену». Единственное, мне не очень нравится, когда скамейки для тренеров и запасных имеют углубление: на первом плане всегда видишь бутсы. Поэтому лучше всегда выходить в стартовом составе», – сказал форвард «Ариса».

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