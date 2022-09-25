Тренер «Ариса»: «У Кокорина виден класс. Он еще не один, не два и не три гола забьет. Надо дать время»

Главный тренер поделился мнением об игре .

– Надо ему дать время, чтобы до конца реализовать себя. Я рад тому, как он прогрессирует и что он начал забивать.

– Сейчас, после перерыва, он сможет уже получать больше игрового времени?

– Он все лучше и лучше, нас радует. Самое главное – дать ему время. Он чувствует наше доверие, втягивается в игру, получает удовольствие от футбола. Это хорошо. Понятно, хочется, чтобы он вышел уже в основном составе. У нас еще будет две недели на подготовку, в воскресенье у нас матч.

– Судя по тому, что он начинает забивать, у него просыпается голевое чутье?

– Мы на второй день после его приезда работали индивидуально с ним, молодым вратарем и тренером по физподготовке. По нему был виден класс, как он завершает моменты, как он читает ситуации. Главное, чтобы он был физически готов.

Если будешь готов физически, у тебя будет голова свободна. Ты будешь позже уставать и дольше держать свой уровень. Для Саши это важно, потому что у него есть уровень, он будет помогать нашей команде. Я рад, как он прогрессирует, как ведет себе в матчах, как выкладывается.

– Как думаете, сможет он еще забить в сезоне?

– Не просто думаю. Я уверен, что он еще не один, не два и не три забьет.

– Но он звании лучшего бомбардира пока рано говорить?

– Посмотрим. Надо смотреть по окончании сезона, – сказал .

Кокорин забил! Впервые за 655 дней