Карасев и Иванов не получили гонорары за февральские еврокубковые матчи. УЕФА не может перевести деньги через российские банки

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Российские судьи не получили деньги за работу на матчах еврокубков. 

Сергей Карасев и Сергей Иванов не получили гонорары на февральские матчи Лиги Европы и Лиги конференций, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

УЕФА готов исполнить свои обязательства перед арбитрами, но не может этого сделать из-за проблем с переводами через российские банки. Карасеву должны выплатить 5,5 тысячи евро, а Иванову –  3 тысячи.

Сергей Карасев 24 февраля обслуживал матч 1/16 финала Лиги Европы между «Наполи» и «Барселоной» (2:4). Сергей Иванов в тот же день работал на матче Лиги конференций «Буде-Глимт» – «Селтик» (2:0). 

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