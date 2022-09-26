Карасев и Иванов не получили гонорары за февральские еврокубковые матчи. УЕФА не может перевести деньги через российские банки

Российские судьи не получили деньги за работу на матчах еврокубков.

Сергей Карасев и Сергей Иванов не получили гонорары на февральские матчи и Лиги конференций, сообщает со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

готов исполнить свои обязательства перед арбитрами, но не может этого сделать из-за проблем с переводами через российские банки. Карасеву должны выплатить 5,5 тысячи евро, а Иванову – 3 тысячи.

24 февраля обслуживал матч 1/16 финала Лиги Европы между «Наполи» и «Барселоной» (2:4). в тот же день работал на матче Лиги конференций «Буде-Глимт» – «Селтик» (2:0).