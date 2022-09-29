Бруну о Роналду, выбросившем капитанскую повязку: «Не нужно разводить мыльную оперу вокруг него. Не забывайте, это лучший бомбардир сборных в истории»

высказался о поведении после игры Лиги наций.

проиграла на своем поле (0:1) и не вышла в плей-офф Лиги наций, пропустив соперника на 1-е место в группе. Отыгравший все 90 минут форвард «Манчестер Юнайтед» после финального свистка выбросил капитанскую повязку.

«Криштиану в порядке. Его цель – помогать сборной, он всегда это делал. Так что не стоит раздувать это и выдумывать какие-то истории. Криштиану с нами, он здесь, чтобы помогать, и он продолжит приносить пользу команде.

Криштиану – форвард, он хочет забивать голы. Разочарование – это нормально, он был разочарован, как и все остальные. Не нужно разводить мыльную оперу вокруг Криштиану. Он сделал то, что должен был. Голы придут. Случаются разные периоды.

Когда к Роналду вернутся голы, он будет спокойнее и продолжит забивать за сборную. Не забывайте, что это лучший бомбардир сборных в истории», – сказал полузащитник .